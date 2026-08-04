Giornata di lutto per il Milan e per i suoi tifosi, che in mattinata hanno dato l'ultimo saluto allo storico Capitano Franco Baresi. In Australia, intanto, tutto è pronto per il derby amichevole contro l'Inter, in programma domani alle ore 13:00 (orario italiano). Nel frattempo, qualcosa si muove anche per quanto riguarda la possibile uscita di Santiago Gimenez, con due club pronti ad affondare il colpo per il centravanti messicano. E Rafael Leão? Il tecnico Ruben Amorim ha lanciato dei messaggi chiari sul futuro del portoghese in conferenza stampa.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

L'ultimo saluto a Franco Baresi

Nella notte tra giovedì 30 luglio e venerdì 31 si è spento il Capitano.è morto all'ospedale Humanitas di Rozzano circondato dall'affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi dele di tutto il mondo del calcio.

Questa mattina, martedì 4 agosto, dalle ore 11:00, si sono svolti i funerali di Baresi presso la Basilica di Sant'Ambrogio (MI). Tanti ex compagni, amici e tesserati del Milan si sono presentati alla cerimonia per dare l'ultimo saluto allo storico numero 6: da Paolo Maldini e Ariedo Braida a Gerry Cardinale e Christian Pulisic. Rivivi qui quanto è successo.

Le ultime in vista di Milan-Inter

Milan, il futuro di Gimenez

si giocherà domani, mercoledì 5 agosto, all'Optus Stadium di Perth. Il fischio d'inizio è previsto per leIn occasione della stracittadina, Il club rossonero preparato una coreografia dedicata alla memoria di Franco Baresi , leggenda del club tristemente scomparsa all’età di 66 anni.Ilsarà trasmesso in diretta tv e streaming a partire dalle ore 13:00 italiane. Il match sarà trasmesso sia suche sui canali di, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, ancheseguirà la sfida con il consuetoStando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il club biancoceleste avrebbe già presentato allaLa proposta della, però, non soddisfa la dirigenza rossonera: Claudio Lotito ha chiesto l'attaccante messicano in, mentre Gerry Cardinale punta a una cessione a titolo definitivo per una cifra compresa

La Lazio, però, non è l'unico club sulle tracce di Gimenez. Come spiegato dall'esperto di mercato Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, anche il Porto sarebbe pronto a fare un tentativo per il messicano, con il tecnico italiano Francesco Farioli che apprezzerebbe particolarmente le qualità del giocatore.

Le parole di Amorim su Leão

"Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito. Non ho visto alcuna differenza in Leão rispetto agli altri ragazzi. Sento che tutti si stanno preparando per iniziare una stagione molto difficile”.

Queste le parole diin conferenza stampa sul futuro di

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Fenerbahce e Galatasaray stanno provando ad ingaggiare Leão. Al momento, tuttavia, non è stata raggiunta alcuna intesa né con il Milan e né con il giocatore. La possibilità che il portoghese resti in rossonero, ora, non sembra più un'ipotesi così remota. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il suo futuro.