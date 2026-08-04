Le prime parole del mondo del calcio prima del funerale di Franco Baresi a Milano. Ecco tutte le dichiarazioni nel ricordo della leggenda rossonera
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Le parole in ricordo di Baresi
Franco Baresi è stato una leggenda del Milan e del calcio italiano: l'ex difensore rossonero si è purtroppo spento lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni.
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La leggendaria carriera di Franco Baresi in numeri
- Una carriera lunghissima con il Diavolo con 17 trofei conquistati in 20 stagioni.
- 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia rossonera.
- 81 partite con una rete con l'Italia.
Giorni pieni di messaggi di amore per un calciatore che ha segnato un'epoca del calcio e che era avanti anni luce rispetto ai suoi tempi.
I funerali dello storico numero 6 a MilanoQuesta mattina, martedì 4 agosto, a partire dalle ore 11:00, si svolgeranno i funerali dello storico numero 6 del Diavolo presso la Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano.
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