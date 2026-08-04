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Le parole in ricordo di Baresi

Franco Baresi è stato una leggenda del Milan e del calcio italiano: l'ex difensore rossonero si è purtroppo spento lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni.

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La leggendaria carriera di Franco Baresi in numeri

Una carriera lunghissima con il Diavolo con 17 trofei conquistati in 20 stagioni .

. 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo con la maglia rossonera.

con la maglia rossonera. 81 partite con una rete con l'Italia.

Era nato a Travagliato l'8 maggio 1960 e ha passato un'intera vita con la maglia rossonera: nel settore giovanile del Milan dall'età di 12 anni, aveva esordito a soli 17 anni, ereditando la fascia a 22 anni, fino a ritirarsi nel 1997.

Giorni pieni di messaggi di amore per un calciatore che ha segnato un'epoca del calcio e che era avanti anni luce rispetto ai suoi tempi.

I funerali dello storico numero 6 a Milano

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1 Le parole in ricordo di Baresi 2 Le parole di Dida e non solo 3 Il ricordo di Evani, Cairo e Abodi

Questa mattina,, si svolgeranno ipresso la