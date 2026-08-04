Tutte le indicazioni utili sul derby amichevole Milan-Inter in Australia: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming
Amorim e Gabbia rendono omaggio alla leggenda Baresi: ecco il gesto da Perth
Il Milan è pronto a disputare la prima sfida della tournée australiana: il derby amichevole contro l’Inter di Christian Chivu. Nella prima uscita del precampionato, i rossoneri di Amorim hanno pareggiato per 2-2 a Glasgow contro il Celtic. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV.
Milan-Inter, i dettagli della sfidaMilan-Inter si giocherà domani, mercoledì 5 agosto, all'Optus Stadium di Perth. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 19:00 locali (13:00 italiane). In occasione della stracittadina, Il club rossonero preparato una coreografia dedicata alla memoria di Franco Baresi, leggenda del club tristemente scomparsa all’età di 66 anni.
La probabile formazione dei rossoneri nel derbyRuben Amorim confermerà il 3-4-2-1. Tra i pali si va verso una staffetta tra Lorenzo Torriani e Pietro Terracciano. Con Mario Gila ancora indisponibile per infortunio, la difesa a tre dovrebbe vedere Matteo Gabbia al centro, affiancato da Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic.
Sulle corsie esterne di centrocampo dovrebbero partire Zachary Athekame e Davide Bartesaghi, mentre in mediana si va verso la coppia Ricci-Comotto. Come spiegato da Amorim in conferenza stampa, anche Luka Modric sarà della partita: resta da capire se dal primo minuto o se, più probabilmente, a gara in corso. Sulla trequarti spazio a Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, alle spalle dell'unica punta Francesco Camarda. Rafael Leão e Gonçalo Ramos dovrebbero partire dalla panchina, pronti a subentrare nel secondo tempo.
Milan-Inter: dove vederla in TV e streamingIl derby Milan-Inter sarà trasmesso in diretta tv e streaming a partire dalle ore 13:00 italiane. Il match sarà trasmesso sia su ‘DAZN’ che sui canali di ‘Sky Sport’, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, anche PianetaMilan seguirà la sfida con il consueto LIVE testuale dedicato.
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