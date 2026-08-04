Il Milan è pronto a disputare la prima sfida della tournée australiana: il derby amichevole contro l’Inter di Christian Chivu. Nella prima uscita del precampionato, i rossoneri di Amorim hanno pareggiato per 2-2 a Glasgow contro il Celtic. Ecco tutte le informazioni utili sulla partita: orari, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV.

Milan-Inter, i dettagli della sfida

La probabile formazione dei rossoneri nel derby

si giocherà domani, mercoledì 5 agosto, all'Optus Stadium di Perth. Il fischio d'inizio è previsto per leIn occasione della stracittadina, Il club rossonero preparato una coreografia dedicata alla memoria di Franco Baresi , leggenda del club tristemente scomparsa all’età di 66 anni.confermerà ilTra i pali si va verso una staffetta tra. Con Mario Gila ancora indisponibile per infortunio, la difesa a tre dovrebbe vedereal centro, affiancato da

Sulle corsie esterne di centrocampo dovrebbero partire Zachary Athekame e Davide Bartesaghi, mentre in mediana si va verso la coppia Ricci-Comotto. Come spiegato da Amorim in conferenza stampa, anche Luka Modric sarà della partita: resta da capire se dal primo minuto o se, più probabilmente, a gara in corso. Sulla trequarti spazio a Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, alle spalle dell'unica punta Francesco Camarda. Rafael Leão e Gonçalo Ramos dovrebbero partire dalla panchina, pronti a subentrare nel secondo tempo.

Milan-Inter: dove vederla in TV e streaming

Il derbysarà trasmesso in diretta tv e streaming a partire dalle ore 13:00 italiane. Il match sarà trasmesso sia suche sui canali di, con visione riservata agli abbonati. Come sempre, ancheseguirà la sfida con il consueto