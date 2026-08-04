Tijjani Reijnders è finito nel mirino del Nottingham Forest: ecco come una sua cessione porterebbe diversi milioni nelle casse del Milan
A poco più di un anno dall'addio all'Italia, l'esperienza di Tijjani Reijnders al Manchester City potrebbe già essere finita. Oltre alla Juventus, sulle tracce del centrocampista olandese si sta muovendo con forza anche il Nottingham Forest. Un intreccio che a Casa Milan viene monitorato con grandissimo interesse, visto che la cessione dell'ex numero 14 potrebbe fruttare un bel tesoretto alle casse rossonere.
L'offerta del Nottingham Forest e la volontà di ReijndersSecondo il 'Daily Mail' il Nottingham Forest sarebbe pronto a mettere sul piatto 55 milioni di sterline (circa 64 milioni di euro) per assicurarsi le prestazioni di Reijnders. Un’indiscrezione confermata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. L’ex centrocampista del Milan è alla ricerca di maggiore continuità e avrebbe aperto al trasferimento nel club guidato da Oliver Glasner.
La vendita del 2025 e i retroscena sui bonusPer ricostruire l'impatto economico di questo affare sul Milan bisogna tornare all'11 giugno 2025, quando Reijnders è stato ufficialmente ceduto al Manchester City per 57,7 milioni di euro fissi (rateizzati in 5 anni) più 14 milioni legati ai bonus.
Molti dei bonus sono difficili da raggiungere e spalmati fino al 2030: 5 milioni legati ai piazzamenti Champions, 1 milione per la vittoria della Premier, 1 milione per l'eventuale titolo di miglior giocatore del torneo, 2 milioni a testa per Pallone d'Oro e Champions League e altri premi legati a futuri prolungamenti di contratto.
Quanto incassa il Milan se Reijnders va al NottinghamEd è qui che la trattativa tra Nottingham e Manchester City diventa determinante per il Milan. Come riferito da ‘Calciomercato.com’, in caso cessione anticipata il club inglese dovrà versare l’intera quota dei bonus residui nelle casse rossonere, a patto che si sia verificata almeno una condizione iniziale. Avendo il City staccato il pass per la Champions League nella scorsa stagione, il requisito minimo è già stato raggiunto. Se l'affare dovesse chiudersi, nelle casse di Via Aldo Rossi entreranno tutti e 14 i milioni in un'unica soluzione, portando l'incasso complessivo della cessione di Reijnders alla cifra finale di 71,7 milioni di euro.
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