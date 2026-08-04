A poco più di un anno dall'addio all'Italia, l'esperienza di Tijjani Reijnders al Manchester City potrebbe già essere finita. Oltre alla Juventus, sulle tracce del centrocampista olandese si sta muovendo con forza anche il Nottingham Forest. Un intreccio che a Casa Milan viene monitorato con grandissimo interesse, visto che la cessione dell'ex numero 14 potrebbe fruttare un bel tesoretto alle casse rossonere.

L'offerta del Nottingham Forest e la volontà di Reijnders

La vendita del 2025 e i retroscena sui bonus

Secondo il 'Daily Mail' ilsarebbe pronto a mettere sul piattoper assicurarsi le prestazioni di. Un’indiscrezione confermata anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. L’ex centrocampista delè alla ricerca di maggiore continuità e avrebbe aperto al trasferimento nel club guidato da Oliver Glasner Per ricostruire l'impatto economico di questo affare sulbisogna tornare all'11 giugno 2025, quandoè stato ufficialmente ceduto alper

Molti dei bonus sono difficili da raggiungere e spalmati fino al 2030: 5 milioni legati ai piazzamenti Champions, 1 milione per la vittoria della Premier, 1 milione per l'eventuale titolo di miglior giocatore del torneo, 2 milioni a testa per Pallone d'Oro e Champions League e altri premi legati a futuri prolungamenti di contratto.

Quanto incassa il Milan se Reijnders va al Nottingham

Ed è qui che la trattativa trae Manchester City diventa determinante per il. Come riferito da ‘Calciomercato.com’, in caso cessione anticipata il club inglese dovrà versare, a patto che si sia verificata almeno una condizione iniziale. Avendo il City staccato il pass per la Champions League nella scorsa stagione, il requisito minimo è già stato raggiunto. Se l'affare dovesse chiudersi, nelle casse di Via Aldo Rossi entreranno, portando l'incasso complessivo della cessione di Reijnders alla cifra finale di