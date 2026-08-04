La possibile uscita di Rafael Leao è decisamente il tormentone di mercato a Casa Milan. Nei giorni scorsi, il portoghese ha raggiunto il resto della squadra in Australia per prendere parte alla tournée estiva, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Italia. Tra i club maggiormente interessati al giocatore c'è il Galatasaray, che secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto sarebbe pronto ad alzare la posta in palio per assicurarsi il suo cartellino.

Milan, Leao al Galatasaray? Le ultime da Moretto

"Per Leao le porte del mercato non si sono affatto chiuse, anzi. C'è il Galatasaray che ha alzato notevolmente il pressing ed è pronto a mettere sul piatto un ingaggio di primissimo livello per convincere il giocatore. Vedremo se nei prossimi giorni la trattativa entrerà nel vivo".

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano,ha svelato che ilsarebbe pronto a mettere sul piatto unper convincerea trasferirsi in Turchia.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il portoghese non sarebbe così convinto di lasciare il Milan per approdare nel campionato turco. Secondo 'Sky Sport', Leao potrebbe accettare il trasferimento in Super League soltanto a fronte di uno stipendio da 13/14 milioni di euro: stando a quanto riportato da Moretto, il Galatasaray sarebbe disposto ad accontentare le richieste del giocatore.

Il rapporto con Amorim può cambiare il futuro di Leao

"In questo momento il focus è tutto sul rapporto tra Amorim e Leão. L'allenatore del Milan sta facendo sentire Rafa davvero centrale nei suoi piani: si confrontano spesso e dialogano di continuo. Il club sta lavorando con l'idea di trattenere il portoghese anche per il futuro".

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter ha speso belle parole nei confronti di. Moretto ha confermato che i due portoghesi stanno avendo dialoghi continui durante il ritiro, ipotizzando addirittura una possibile permanenza in rossonero.

Lo scenario più probabile resta comunque la cessione, ma il Milan è disposto a trattare solo a determinate condizioni.

Le condizioni del Milan per vendere Leao

Nei primi giorni di mercato, dafiltravano voci su una valutazione che si aggirava intorno ai, ma ora le cose sono cambiate. Come svelato da Fabrizio Romano,ha escluso l'ipotesi di una cessione in, ma ha anche abbassato l'asticella a