Il futuro di Rafael Leão condiziona le prossime mosse del Milan. Le ultime novità sulla valutazione del club rossonero e l'intreccio con la Turchia
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
Il destino del mercato del Milan resta sempre legato al futuro di Rafael Leão. Il portoghese, che sembrava a un passo dall'addio durante questa estate, ora può anche restare: non ci sono offerte importanti al giocatore e al club e non è inverosimile pensare che il portoghese possa ancora giocare con la maglia rossonera.
Il test nel derby e le parole di Matteo MorettoDomani, intanto, scenderà in campo nel derby amichevole contro l'Inter e verrà testato da Amorim sia in partita che in allenamento. A parlare del futuro di Leão ci ha pensato anche il giornalista Matteo Moretto su YouTube:
"La verità è che Leão dice di voler andare via, e lo ha detto anche in aramaico; il club lo sa e lo valuta 50-60 milioni, ma non ci sono offerte".
Il problema principale resta proprio questo: non ci sono interessi reali e offerte concrete per l'attaccante portoghese. Anche Amorim ha parlato del numero 10 rossonero.
Il nodo Turchia e la valutazione del clubEcco il parere di Moretto a riguardo:
"Adesso il gioco delle parti è dire che, secondo Amorim, Leão è felice e motivato al Milan: bisogna capire se Leão sia felice e motivato a restare: resta in uscita e continua ad ascoltare le offerte".
Sul calciatore ci sono state voci, in questi giorni, solamente su Galatasaray e Fenerbahçe.
"A oggi la Turchia non è una priorità di Leão; potrebbe diventarlo qualora gli offrissero un super ingaggio", aggiunge Moretto che poi ricorda che la richiesta del Milan resta elevata tra i 50 e i 60 milioni di euro.
I riflessi economici sul modulo di Ruben Amorim
- Vedremo se arriveranno davvero offerte concrete per l'attaccante portoghese: il Diavolo ha bisogno di incassare per dare poi l'assalto al trequartista di piede mancino che tanto serve nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
- Senza la cessione di Leão diventa improbabile che il Milan possa spendere altri milioni nel reparto avanzato dopo i più di 70 milioni di euro per l'acquisto di Ramos.
© RIPRODUZIONE RISERVATA