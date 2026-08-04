Il destino del mercato del Milan resta sempre legato al futuro di Rafael Leão. Il portoghese, che sembrava a un passo dall'addio durante questa estate, ora può anche restare: non ci sono offerte importanti al giocatore e al club e non è inverosimile pensare che il portoghese possa ancora giocare con la maglia rossonera.

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Il test nel derby e le parole di Matteo Moretto

"La verità è che Leão dice di voler andare via, e lo ha detto anche in aramaico; il club lo sa e lo valuta 50-60 milioni, ma non ci sono offerte".

Domani, intanto, scenderà in campo nel derby amichevole contro l'Inter e verrà testato dasia in partita che in allenamento. A parlare del futuro di Leão ci ha pensato anche il giornalista

Il problema principale resta proprio questo: non ci sono interessi reali e offerte concrete per l'attaccante portoghese. Anche Amorim ha parlato del numero 10 rossonero.

Il nodo Turchia e la valutazione del club

"Adesso il gioco delle parti è dire che, secondo Amorim, Leão è felice e motivato al Milan: bisogna capire se Leão sia felice e motivato a restare: resta in uscita e continua ad ascoltare le offerte".

Ecco il parere di Moretto a riguardo:

Sul calciatore ci sono state voci, in questi giorni, solamente su Galatasaray e Fenerbahçe.

"A oggi la Turchia non è una priorità di Leão; potrebbe diventarlo qualora gli offrissero un super ingaggio", aggiunge Moretto che poi ricorda che la richiesta del Milan resta elevata tra i 50 e i 60 milioni di euro.

I riflessi economici sul modulo di Ruben Amorim