Ultime notizie di calciomercato sul Milan da Matteo Moretto. Santiago Giménez piace al Porto di Farioli, mentre l'Aston Villa si allontana da Estupiñán
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Santiago Giménez difficilmente resterà al Milan in questa stagione: l'attaccante messicano, per il quale il club aveva investito 30 milioni di euro a gennaio 2025, dovrebbe lasciare il Diavolo dopo una stagione molto deludente. Il problema alla caviglia e gli zero gol segnati in Serie A (solo uno in Coppa Italia) dovrebbero mettere la parola fine alla storia del numero 7 con il Milan.
Santiago Giménez in uscita: i contatti diretti con FarioliEcco le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto su YouTube:
"Il Porto si è informato sulle condizioni per la sua uscita e Farioli è un grande estimatore di Santiago Giménez. A oggi non c'è una vera e propria trattativa tra il Porto e il Milan, ma sicuramente Giménez è in uscita e lo sa anche lui. Farioli lo vorrebbe al Porto e ci sono stati contatti diretti tra l'allenatore e l'attaccante messicano".
Secondo Moretto mancano ancora alcuni passaggi, ma è una pista da seguire per il futuro del numero 7 rossonero.
Caso Estupiñán: l'Aston Villa sfuma per colpa di Ruggeri?Altro giocatore che potrebbe ancora essere ceduto dal Milan in questa sessione di mercato è Pervis Estupiñán. L'ex terzino del Brighton sembrava a un passo al ritorno in Premier League dopo un'annata deludente con la maglia rossonera, sembrava cosa fatta il passaggio all'Aston Villa.
Amorim, però, ha stoppato tutto per valutare meglio l'esterno ecuadoriano. Ora la pista potrebbe sfumare del tutto. Ecco le parole di Moretto:
"Questa possibile partenza di Ruggeri può bloccare definitivamente il passaggio di Estupiñán all'Aston Villa".
Il terzino dell'Atletico Madrid, infatti, sarebbe un nuovo obiettivo del club inglese. Moretto aggiunge:
"Amorim ha bloccato la partenza di Estupiñán e l'Aston Villa pare essersi stancato e aver virato su Ruggeri".
Le conseguenze economiche e i prossimi test per il Milan
- Per il Milan potrebbe essere un incasso importante mancato, visto che si parlava di un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro.
- Possibile che Estupiñán venga testato nelle ultime tre amichevoli della squadra rossonera contro l'Inter, il Chelsea e il Manchester United.
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