Saelemaekers: "Baresi aveva sempre un buon consiglio". L'impatto con Amorim e il ruolo

Alla vigilia della sfida di domani tra l'Inter e il Milan, ha parlato in conferenza stampa anche l'esterno rossonero Alexis Saelemaekers. Ecco le sue parole sul ricordo di Franco Baresi:

Il commovente omaggio di Saelemaekers a Franco Baresi

"Volevo fare le condoglianze a tutta la famiglia di Franco Baresi e alle persone che gli erano vicine. Mi permetto di farlo a nome di tutti i miei compagni. Anche se sono arrivato da poco qua a Perth, le prime conversazioni che ho avuto con gli altri sono state su Franco Baresi e ho sentito la tristezza per la notizia della sua morte. Franco anche se non era spesso con noi durante le partite, aveva sempre un buon consiglio e una buona parola quando ci vedeva: era una cosa incredibile. Per i ragazzi come me che non hanno avuto la fortuna di vederlo giocare si vedeva che era un esempio per l'attaccamento alla maglia, quello che faceva per la squadra. Si sentiva che aveva il Milan nel sangue e lo ha trasmesso ogni volta che lo vedevamo. Sono giorni molto tristi anche per noi, ci dispiace tanto non poter essere al funerale. Daremo tutto in questa stagione per lui".

Ricordiamo che in rappresentanza della squadra hanno partecipato al funerale i calciatori Pulisic e Santiago Giménez. Presenti anche Scaroni, Cardinale e Calvelli.

Il primo impatto con Ruben Amorim a Perth dopo i Mondiali

"È stato subito bello. Si sente la professionalità del mister e di tutto il suo staff: ha già avuto grandi risultati con grandi squadre e siamo felici di averlo qua con noi. Vogliamo dare tanto per lui, sappiamo che possiamo fare belle cose quest'anno: abbiamo la determinazione giusta. La fine della stagione scorsa è stata difficile per tutti perché avevamo grandi ambizioni ma non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo. Quest'anno è una nuova stagione e proveremo a fare meglio".

Il nuovo ruolo nel modulo 3-4-2-1

Saelemaekers dovrebbe giocare come esterno di centrocampo a sinistra nel 3-4-2-1 di Amorim.

Saelemaekers è arrivato da poco a Perth in Australia e non ha avuto tanto tempo per lavorare con Amorim , visto che era reduce dai Mondiali 2026 giocati con il Belgio. Ecco le parole dell'esterno rossonero sul primo impatto con il nuovo allenatore del Diavolo:

Ecco le parole del belga sul suo ruolo:

"Già se mi mette in campo sono felice. Non abbiamo ancora parlato ma il mister sa già che in qualsiasi posizione giocherò, darò sempre il massimo. Per me l'importante è la squadra, il Milan. Vogliamo fare cose grandi e penso che ogni giocatore sia disponibile a fare ogni posizione in campo e a dare il massimo. Sarà importante la mentalità di ogni calciatore: così si possono vincere le partite".