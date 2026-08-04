Il nuovo corso del Milan sotto la guida di Rúben Amorim è entrato ufficialmente nella fase calcolata delle valutazioni sul campo. Sebbene la sessione estiva di calciomercato abbia immediatamente garantito al tecnico portoghese due innesti di assoluto spessore – Gonçalo Ramos in attacco a fine giugno e Mario Gila in difesa a inizio luglio –, la dirigenza rossonera si sta ora concentrando sulla gestione della rosa attuale. In assenza di cessioni illustri, l'ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United sta facendo di necessità virtù, avviando un'accurata opera di profonda revisione dell'organico a sua disposizione.

Molti elementi della rosa, inizialmente inseriti nella lista dei possibili partenti, stanno scalando le gerarchie e potrebbero clamorosamente restare a disposizione per la stagione 2026-2027 grazie a inedite collocazioni tattiche.

La rivoluzione sulle fasce: Chukwueze a tutta fascia e il caso Estupiñán

Il laboratorio tattico di Amorim sta offrendo gli spunti più interessanti sulle corsie esterne del suo flessibile. Il caso più emblematico è quello di: l'attaccante nigeriano non viene provato soltanto come trequartista di destra a piede invertito, ma è costantemente testato come laterale destro a tutta fascia. Un ruolo di enorme sacrificio atletico in cui sta trovando continuità sia nelle sedute d'allenamento sia nei test amichevoli.

Sul versante opposto, come evidenziato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore ha blindato la permanenza di Pervis Estupiñán, bloccando di fatto il suo trasferimento all'Aston Villa che sembrava ormai definito. Il laterale ecuadoriano avrà così la grande opportunità di riscattare una prima stagione rossonera decisamente al di sotto delle aspettative. Le manovre sulle fasce non finiscono qui: Alexis Saelemaekers, considerato il titolare naturale della corsia destra, verrà sperimentato anche sulla fascia sinistra, garantendo duttilità e coperture.

I nodi in difesa: il ruolo di De Winter e l'ombra di Gonçalo Inácio

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, Amorim sta studiando le rotazioni dei tre centrali. Il belgaè stato designato come il candidato principale per ricoprire il ruolo di vice-Matteo Gabbia nella delicata posizione di perno centrale della linea difensiva.

I piani di mercato per un ulteriore innesto difensivo – con il nome del portoghese Gonçalo Inácio sempre sullo sfondo – restano validi, ma sono strettamente subordinati alle uscite del reparto. Oltre al probabile prestito del giovane David Odogu, per evitare un problematico sovrannumero sarà necessaria la cessione a titolo definitivo di Fikayo Tomori, sul quale restano accesi i riflettori di diversi club europei.

Centrocampo e trequarti: Musah e Fofana si giocano la conferma

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Loftus-Cheek trequartista e la sorpresa Guernier

Ruben Loftus-Cheek : viene studiato intensamente per agire nei due sotto-punta alle spalle del centravanti, dove può sfruttare la sua dirompente fisicità negli inserimenti.

: viene studiato intensamente per agire nei due sotto-punta alle spalle del centravanti, dove può sfruttare la sua dirompente fisicità negli inserimenti. Aurelien Guernier: ul talentuoso giovane, inizialmente tesserato per rinforzare il progetto Milan Futuro, sta destando un'ottima impressione nello staff della Prima Squadra e potrebbe essere aggregato stabilmente nel gruppo dei grandi per la stagione imminente.

In mediana la situazione è fluida e vede una fitta concorrenza per evitare il taglio degli esuberi. Seresta in uscita, destini diversi potrebbero riguardare. Entrambi i centrocampisti hanno convinto Rúben Amorim nello scorcio di partita disputato contro il Celtic, guadagnando credibilità per una conferma in rosa; lo statunitense, inoltre, rappresenta una risorsa preziosa per la sua capacità di adattarsi anche sulla fascia destra in caso di emergenza.Sulla trequarti, infine, si profilano nuove soluzioni di peso e d'inventiva: