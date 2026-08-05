Giornata intensa per il Milan, che è sceso in campo a Perth per il derby estivo contro l'Inter. Durante la stracittadina contro i nerazzurri in Australia è arrivato l'esordio in maglia rossonera di Gonçalo Ramos. Al termine della partita, Ruben Amorim si è espresso nuovamente sul futuro di Rafael Leao, in bilico tra la permanenza a San Siro e il trasferimento in Turchia. Nel frattempo, in Via Aldo Rossi si continua a lavorare sul mercato: sul taccuino della dirigenza milanista è finito un top player di Premier League.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan-Inter 1-1

L'esordio di Gonçalo Ramos

(Qui le pagelle) Nel pomeriggio, ildi Ruben Amorim e l'di Christian Chivu si sono affrontati in un derby amichevole valido per la tournée estiva in Oceania (Qui il resoconto del match) . La partita si è conclusa sul risultato di: alla rete di(53') rispondedal dischetto (83').Le altre due partite della spedizione in Australia delsarannoe ilAnnullato, invece, il match a porte chiuse contro ilIl campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta ildi Ignazio Abate.Il giocatore più pagato nella storia delha finalmente fatto il suo esordio.prelevato dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, è subentrato a Francesco Camarda alcontro l'Inter.

Nella sua prima apparizione in maglia rossonera, il centravanti portoghese ha calciato soltanto una volta in porta, ma il suo tiro è stato murato dalla difesa dell'Inter. Ramos è comunque riuscito a far intravedere le sue qualità spalle alla porta con un passaggio delizioso a Leao e un paio di protezioni palla niente male.

Amorim sul futuro di Leao

"Confermo quello che ho detto in conferenza: chi gioca nel Milan è fortunato e deve divertirsi. Leao lo sta facendo, ma resta un elemento al servizio del gruppo. Oggi ha dato una grande mano alla squadra e questo è fondamentale. Per me vale quanto Nkunku o Camarda".

Al termine di Milan-Inter,è tornato a parlare diai microfoni di 'Sky Sport 24':

Dichiarazioni che si aggiungono a quelle del giorno precedente in conferenza stampa:

"Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito. Non ho visto alcuna differenza in Leão rispetto agli altri ragazzi. Sento che tutti si stanno preparando per iniziare una stagione molto difficile".

Sulle tracce del portoghese continuano a muoversi Fenerbahce e Galatasaray, ma nessuno dei due club è riuscito a raggiungere un'intesa né con il giocatore e né con il Milan. Le possibilità di permanenza in rossonero per Leao continuano ad alzarsi, anche se la telenovela sul suo futuro sembra destinata a continuare fino al termine del mercato.

Calciomercato Milan, Pedro Neto nel mirino

Secondo il sito 'il Milan avrebbe messoin cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto avanzato. Sul calciatore c'è anche l'interesse dele l'ostacolo principale resta la valutazione del: i blues hanno fissato il prezzo dell'esterno portoghese a

Se queste dovessero essere le cifre, quasi impossibile pensare che il portoghese sbarchi in Serie A, anche se mai dire mai nel mercato (abbiamo visto il Milan sborsare più di 70 milioni di euro per Ramos). Un eventuale affondo del club rossonero dipende strettamente dalla cessione di Leao: se Rafa dovesse restare a San Siro, non ci sarebbe alcuna possibilità di acquistare Pedro Neto.