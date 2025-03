Milan, Pulisic surclassa Lautaro Martinez: i numeri parlano chiarissimo

Per farlo ci siamo affidati ad una grafica dei colleghi di 'Sofascore', che mette a confronto dati ulteriori rispetto ai classici 'gol e assist' che si possono trovare ovunque. Con meno match giocati, 38 a 39 se si considerano tutte le competizioni, Christian Pulisic ha meno gol (15) rispetto a Lautaro Martinez (18), ma più assist (7 a 3), il che nel complesso lo fa salire a 22 volte in cui ha messo lo zampino in una rete, rispetto alle 21 dell'argentino. E c'è da dire che 'Chris' non fa di lavoro l'attaccante centrale, il cui compito è quello di segnare. Il che spiega anche il numero minore di tiri a partita (1,61 a 3.08).

Per il resto, però, è un dominio di Christian Pulisic. La percentuale realizzativa, infatti, vede nettamente avanti l'esterno del Milan (24,6%), rispetto a Lautaro Martinez (15%), che dovrebbe averla migliore dato che, come detto, quello sarebbe il suo lavoro. Il divario è ancora più ampio nella conversione delle grandi occasioni (52,9% a 35,5%). Per non parlare poi dei passaggi chiave per singolo match (2 per lo statunitense e 1.10 per l'argentino) e i dribbling riusciti a partita (0.95 a 0.56). Insomma, facendo una valutazione complessiva, forse dovranno ricredersi tutti coloro che esaltano l'attaccante dell'Inter come fosse intoccabile. E, ancora una volta, i numeri parlano ...