Il Milan ribalta il Lecce e torna alla vittoria: Pulisic e Leao trascinano i rossoneri al 3-2

Cinquanta secondi di gioco e subito rossoneri in gol con Santi Gimenez, servito da Theo, ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco di partenza del messicano. Da un gol all'altro, e questa volta è il Lecce a trovare la rete con Krstović, che in contropiede calcia dal limite e trova l'angolino portando in vantaggio i salentini. Reazione immediata dei nostri, prima con un destro dal limite di Musah respinto da Falcone, e successivamente con un'azione fotocopia al gol annullato: Theo per Santi e deviazione del 7 che esce di poco a lato. Al 15' altra rete annullata ai rossoneri: punizione di Theo per Gabbia, che anticipa tutti sul primo palo e segna, ma Doveri annulla anche questa volta. I padroni di casa colpiscono un palo con Krstović e vanno vicini alla rete con un destro fuori misura di Pierotti, da ottima posizione. Doppia occasione per Santi sul finire di tempo: di testa su cross di Pulisic al 40' e di tacco su assist di Musah un minuto più tardi, ma Falcone salva entrambe le volte.