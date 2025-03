Milan, Conceicao: cambiamenti in attacco! In difesa invece…

Lecce-Milan 2-3, la solita partita pazza di una stagione pazza per i rossoneri. Il Diavolo, a un passo dal baratro e dalla quarta sconfitta di fila in Serie A, si riprendere e batte i giallorossi segnando 3 in pochi minuti della ripresa e ribaltando la gara. Ottimi tre punti per Sergio Conceicao che respira e può continuare a lavorare verso il Como. Una partita diversa quella contro il Lecce per il portoghese: per la prima volta in stagione, infatti, Conceicao ha avuto modo di preparare una singola gara per una settimana. Ci sono stati segnali di cambiamento? Si e no. Ecco i voti e le pagelle dell'allenatore portoghese dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA