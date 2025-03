Lecce-Milan 2-3 (90′): rimonta fantastica, decisivi Leao e Pulisic

Al 52', il guizzo del 'Bebote'. Su un pallone che balla in area di rigore, Santiago Giménez lotta, conquista la sfera, la difende, si gira e centra il palo alla sinistra di Wladimiro Falcone. La difesa del Lecce si rifugia in calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale salta più in alto di tutti Malick Thiaw. Colpo di testa, pallone di poco alto sulla traversa.

Fiammata di Leão che, al 55', trova Yunus Musah in area piccola: colpo di testa impreciso del centrocampista statunitense, pallone sul fondo. Quindi, il minuto seguente, cambio nel Lecce di Giampaolo. Fuori Medon Berisha, dentro Balthazar Pierret. Alla prima, vera occasione della ripresa, però, i padroni di casa vanno in vantaggio.

Leão e Warren Bondo perdono un pallone sanguinoso e, al 59', i salentini possono ripartire con una veloce transizione. Il pallone viaggia da sinistra a destra, poi arriva sui piedi di Krstović, la cui girata si infila sul palo più lontano alla destra di Marco Sportiello per il raddoppio giallorosso. Conceição, allora, cambia. Toglie dal campo, al 62', Bondo e Giménez e inserisce João Félix e Tammy Abraham.

I cambi di Conceição sortiscono l'effetto sperato perché, al 68', il Milan riapre la partita. Abraham innesca Leão sulla sinistra e sul cross, teso, da sinistra del portoghese João Félix tenta il tiro verso la porta. Il fantasista svirgola la sfera che, però, termina sul piede di Antonino Gallo. Deviazione del terzino sinistro salentino e palla in rete. Ancora qualche minuto e il Diavolo perviene al pareggio.

Al 73' azione veloce dei rossoneri, tutta di prima, con Pulisic che viene steso in area. Per l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso numero 11 rossonero che, di rabbia e prepotenza, infila sotto la traversa. Girandola di cambi al 74'. Nel Lecce fuori Þórir Jóhann Helgason e Santiago Pierotti, dentro Ylber Ramadani e Danilo Veiga. Risponde Conceição togliendo dal campo Musah e Kyle Walker; dentro Riccardo Sottil e Youssouf Fofana.

Ramadani va vicino al gol, ma i rossoneri replicano portando un paio di insidie. La mossa del rossonero paga perché, all'81', il Milan va per la prima volta in vantaggio nella partita. Ancora Leão, dalla sinistra, ad inventare e ancora Pulisic - stavolta di piatto sotto rete - a battere Falcone per la terza volta in poco meno di un quarto d'ora. Ancora sostituzioni per Giampaolo all'83': fuori Lassana Coulibaly e Tete Morente; dentro l'ex Ante Rebić e Lameck Banda.

All'87', sul cross dalla sinistra di Gallo, colpo di testa di Krstović e pallone alto sulla traversa. Doveri concede 4' di recupero, durante i quali Abraham prova la botta da fuori: non va. Leão tiene pallone e il Milan evita ulteriori pericoli dalle parti di Sportiello. Lecce-Milan 2-3 al 90': rimonta fantastica degli uomini di Conceição, che tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Forse era la scintilla che serviva per riavviare la stagione. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>