Lecce-Milan 2-2: pareggio di Pulisic dagli undici metri!

Christian Pulisic, dal dischetto, firma il pareggio in Lecce-Milan: subisce fallo e poi trasforma con freddezza e rabbia dagli undici metri

Il Milan di Sérgio Conceição perviene al pareggio contro il Lecce di Marco Giampaolo in occasione della partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Via del Mare'.

Al 73' azione veloce dei rossoneri, tutta di prima, con Christian Pulisic che viene steso in area. Per l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso numero 11 rossonero che, di rabbia e prepotenza, infila sotto la traversa. Lecce-Milan 2-2! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Lecce-Milan >>>