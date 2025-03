Serie A, Lecce-Milan: la partita del Via del Mare in diretta | LIVE News

Alle ore 18:00 c'è Lecce-Milan al 'Via del Mare': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito al big match Lecce-Milan, in programma alle ore 18:00 di questa sera

Lecce-Milan, probabili formazioni: Sergio Conceicao prepara dei cambi per la sfida del 'Via del Mare'. Fuori almeno due big dai titolari

Come ricorda 'Tuttosport', Sergio Conceicao non vince col Milan dal 15 febbraio. Senza vittoria a Lecce sarebbe pronto Mauro Tassotti

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 18:00, si disputerà a 'Via del Mare' la sfida Lecce-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.