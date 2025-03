Lecce-Milan, Curva Sud: continua la contestazione. Il comunicato

La Curva Sud , storica frangia della tifoseria rossonera, ha scritto prima di Milan-Lazio un duro comunicato. Dopo una quindicina di minuti sono entrati a San Siro cantando subito: " Cardinale devi vendere, vattene! ". Tanti fischi per il Milan nei primi minuti di gara. Continuano i cori: " Indegni! " e " Questa società non ci merita ". Si continua con " Ci avete rotto il c**zo ". Contestazione destinato a perdurare nel tempo. Ecco il nuovo comunicato sui social.

"Domani, come accaduto per la protesta di Milan-Lazio, lasceremo vuoto lo spicchio inferiore del settore ospiti di Lecce ed entreremo al 15esimo del primo tempo". Nelle storie pubblicato questo comunicato con la foto delle striscione esposto contro la Lazio: "Solo per la maglia". Continua quindi la protesta e la contestazione della tifoseria organizzata del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, le tre mosse di Tare: pronto il super colpo a centrocampo>>>