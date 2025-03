Milan-Lazio, la Curva Sud: “Proprietà invisibile”. Attacchi a giocatori e allenatore

"Sono evidenti ed ingiustificabili le colpe di una Proprietà totalmente invisibile (Cardinale non pervenuto a Milano da settembre). Che ha scelto di eliminare una figura chiave come quella del direttore sportivo, fondamentale per costruire una squadra all’altezza e garantire una presenza costante e costruttiva a Milanello, affidando invece l’immagine del Milan a collaboratori che si sono contraddistinti unicamente per travestimenti o interviste che vanno oltre il ridicolo".

"Domenica vi lasceremo da soli entrando solo al 15°"

"Tutto ciò non può essere una giustificazione per gli altri attori protagonisti di questo scempio. L'allenatore, che rispetto a quello precedente, non ha cambiato di una virgola l'atteggiamento in campo della squadra. Accentuando addirittura le divisioni interne, con i risultati e il non gioco che tutti conosciamo. I giocatori, sempre sostenuti in maniera incessante fino a giovedi, sono stati protagonisti di partite indecenti come a Zagabria, Rotterdam, Bologna e molte altre, raddrizzate solo nel finale grazie ad episodi. Altrimenti oggi parleremmo di un bilancio ancora più pesante. Molti di loro, per prestazioni ed atteggiamenti hanno dimostrato di non essere degni di indossare la nostra maglia, nel silenzio più assoluto di una dirigenza compiacente e colpevolmente assente".