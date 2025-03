Stanno circolando molte voci e indiscrezioni sul Milan. Si parla di una spaccatura societaria, di un Ibrahimovic stufo e di un Sergio Conceicao sempre più in bilico, con il toto nomi già ampiamente partito (Ancelotti, Fabregas e non solo). Anche i big rossoneri non sarebbero più incedibili: voci insistenti su Leao, Theo Hernandez e Maignan. In tutto questo, i tifosi continuano con la loro protesta contro la società, tanto ad arrivare a esporre striscioni direttamente a Casa Milan (LEGGI QUI). Ecco perché il sogno dei tifosi potrebbe essere quello di un ritorno di Paolo Maldini. Possibilità veritiere? Il punto.