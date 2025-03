Il Milan non sta vivendo una grande stagione. Siamo al primo marzo e la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio, dopo che i rossoneri si sono fatti anche eliminare dal Feyenoord ai playoff dell'edizione corrente della coppa. Non solo: ci sono voci sulla società e impazzano già i nomi per il post Conceicao e le possibili cessioni dei top in estate. Il Quotidiano Sportivo, nella sua versione online, spara la bomba sulla società del Milan e sul caos interno che ci sarebbe al momento. Ecco quale sarebbe la situazione ad oggi.