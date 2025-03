Il quale, per il quotidiano torinese, con tutta probabilità sarà italiano. Il sogno, per il Milan, sarebbe quello di riportare in panchina Carlo Ancelotti, nel caso in cui dovesse finire il suo ciclo al Real Madrid. Arrivano, da tempo, segnali da Maurizio Sarri, ma, a quanto pare, il suo profilo non sembrerebbe scaldare poi così tanto la dirigenza meneghina. Il Milan, quindi, per il ruolo di nuovo allenatore, starebbe guardando anche a Gian Piero Gasperini ed Antonio Conte, in procinto di lasciare Atalanta e Napoli.

Ancelotti il sogno, Conte l'ideale. Ma occhio anche a ... — Nel caso in cui il Milan virasse su Conte, certo, dovrebbe prima chiarire con l'allenatore salentino quanto dichiarato da Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Diavolo, l'estate scorsa, quando lo svedese disse che Conte non era il profilo migliore per i rossoneri. Conte replicò dicendo «sono un manager e questo può dare fastidio». Un tentativo del Milan per Conte, nel caso in cui andasse realmente via da Napoli, vorrebbe anche significare un passo indietro da parte del management del club.

Che, lo ricordiamo, l'estate scorsa aveva scelto Fonseca per non avere un allenatore troppo 'ingombrante' in panchina. È pur vero, però, che Conte sarebbe l'ideale per risolvere i tanti problemi che affliggono il Diavolo. Rimangono, infine, nel novero dei candidati alla guida del Milan, secondo 'Tuttosport', anche Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri. Chi uscirà vincitore dal 'casting'?