Rivoluzione Milan, intriga Fàbregas come sostituto di Conceicao

È quasi scontato, invece, che il Milan dia avvio ad un nuovo corso tecnico con la stagione che verrà. Per la 'rosea', il nome che in casa rossonera potrebbe mettere tutti d'accordo come sostituto di Conceicao è quello di Cesc Fàbregas. Classe 1987, ha appeal, esperienza ai massimi livelli come calciatore (Arsenal, Barcellona, Chelsea, Monaco) e si sta imponendo come uno dei migliori allenatori emergenti in Italia.

Il suo Como ha un gioco divertente, ma efficace — Dal novembre 2023 siede sulla panchina del Como. Da allenatore ha condotto i lariani alla promozione in Serie A nell'estate 2024, riportandoli a giocare nella massima serie dopo oltre 20 anni. In questa stagione, poi, alla guida della squadra sin da subito, sta conquistando un'agevole salvezza (è 13esimo in classifica) con un gruppo che dirige a memoria, che lo segue e che pratica un bel calcio.

Il Como di Fàbregas ha un gioco riconoscibile e divertente, piacevole ma soprattutto efficace. Lo spagnolo è un giovane allenatore che ha richiamato su di sé l'attenzione dei grandi club. E il Milan, come confermato dal quotidiano sportivo nazionale, è ovviamente tra questi. Fàbregas, dunque, sarebbe il preferito per il dopo Conceicao e per il Diavolo muoversi in anticipo sulla concorrenza sarebbe certamente d'aiuto.