Milan, Ibrahimovic stufo. Società divisa! Conceicao lasciato solo

La situazione del Milan non sembra essere delle più felici. Ieri, prima a Casa Milan e poi a Milanello, sono stati esposti da alcuni tifosi degli striscioni contro la società ( LEGGI QUI ). Non solo: dopo lo sfogo di Sergio Conceicao , sono emerse le voci su Tassotti come traghettatore stagionale. Di oggi la lista di possibili candidati (tra cui Fabregas ) per la panchina del Milan a partire dalla prossima stagione. Inoltre, il Quotidiano Sportivo, ha lanciato la bomba sulla società rossonera ( LEGGI QUI ). Anche 'La Repubblica' riprende le problematiche attuali del Milan.

Milan, società: quante tensioni! Ibrahimovic stufo: ecco perché. Mentre Conceicao...

Come riporta il quotidiano, infatti, la società sarebbe divisa con tensioni fra gli uomini nelle posizioni di comando. Ibrahimovic, consulente di RedBird, sarebbe stufo del suo ruolo da 'parafulmine'. Per questo, al momento, Sergio Conceicao sarebbe assolutamente da solo. Al rientro da Bologna, si legge, la squadra si è allenata in mattinata, con il portoghese che è rimasto a Milanello insieme al suo staff per analizzare report e video sulla Lazio e per preparare al meglio la partita. Tutto questo da solo e fino a tarda sera, senza che nessuno della società fosse presente presso il centro sportivo rossonero. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, le parole di Conceicao nella conferenza stampa della vigilia >>>