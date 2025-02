Il clima intorno al Milan è davvero molto acceso e nelle ultime ore è apparso uno striscione appena al di fuori della sede del club rossonero, esposto dalla Curva Sud . La pazienza è davvero arrivata al minimo da parte di tutti i tifosi, specie dopo una stagione di molto al di sotto delle aspettative. Già ci si era fatti sentire alla scelta di Julen Lopetegui , con una contestazione sui social. Poi con diverse manifestazioni di disinteresse nei confronti della società, evitando di cantare in alcune occasioni. Infine si è passati ai cori contro il proprietario, Gerry Cardinale , invitato a vendere il club.

E dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna, che ha di fatto chiuso le porte al Milan (o quasi) alla prossima Champions League, ecco un altro segnale da parte della Curva Sud. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la nota frangia della tifoseria rossonera ha esposto uno striscione al di fuori della sede, che cita testualmente: "Andatevene tutti, indegni". L'ennesimo invito ai piani alti della società di andarsene via, che però forse in questa occasione riguarda anche qualcun altro. Lo stesso striscione, per altro, è presente anche a Milanello.