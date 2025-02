Milan, sono troppe le lacune. Chi prende le decisioni? Ora serve chiarezza

Cardinale , così, sceglie di richiamare un idolo dei tifosi. Ingaggia Zlatan Ibrahimovic ma questo, come sottolineato da lui stesso, non è un uomo del Milan , bensì di RedBird . Qual è il ruolo dello svedese? Cosa comporta la sua presenza? Quanto peso hanno le sue parole? Ce lo siamo chiesto spesso negli ultimi mesi ma si fatica a trovare una vera e propria risposta. Ibrahimovic presenzia alle conferenze, parla, a volte, con i giocatori ma appare come lontano, seppur lì in carne e ossa. Non si associa al Milan , ma solo come sé stesso. Funge da stendardo della tifoseria, e da ombrello alla dirigenza, ma il gioco dura poco, poiché anche gli stessi tifosi, dopo alcune sue uscite abbastanza discutibili, puntano il dito contro l'ex attaccante rossonero.

Serve chiarezza

Serve organizzazione, serve un piano preciso, servono mosse adatte al calcio. Non siamo in America e né tantomeno in NBA. Nel mondo del calcio, a maggior modo in quello italiano, la chiarezza è a dir poco fondamentale. Al Milan serve una sterzata, in tutti i sensi, ma chi ha messo il club rossonero in queste condizioni deve assumersi le proprie responsabilità. In tutte le grandi aziende funziona così e anche nel Diavolo chi sbaglia deve pagare, che tu ti chiami Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic o Geoffrey Moncada non ha più importanza.