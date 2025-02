Milan, stagione già conclusa? Fra torti arbitrali e una squadra che non c’è

Contro il Bologna arriva un'altra batosta, la seconda consecutiva, e il Milan arretra pericolosamente nella sua rincorsa all'Europa. Si può parlare, in modo definitivo, di fallimento anche nella gestione Conceicao? Sì e no, ma andiamo con ordine. Da qui, fino alla fine della stagione, non sembrerebbero esserci più prospettive. I rossoneri sono usciti dalla Champions League, contro un modestissimo Feyenoord, faticano in campionato e hanno solo, come ultimissimo obiettivo, la vittoria della Coppa Italia. Nel mezzo c'è una Supercoppa, vinta più per nervi che per meriti tattici, e una valanga di errori sia dentro che fuori dal campo.