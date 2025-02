Bologna-Milan, polverone contro Mariani! La moviola: braccio punibile?

Bologna-Milan 2-1 , un brutto passo falso per i rossoneri che restano a meno otto dal quarto posto occupato al momento dalla Juventus. Un posto in Champions League resta una chimera molto, molto lontana. Conceicao e anche Leao si sono lamentati nel post partita della direzione di gara di Mariani , soprattutto per il gol del pareggio di Santiago Castro . Ecco la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'.

Bologna-Milan, la moviola: Mariani bocciato! Dubbi sui gol e partita nervosa

Su un possibile rigore per il Bologna: "Prolungata protesta di Ndoye per una spinta in area subita da parte di Pavlovic: effettivamente troppo poco per fischiare il rigore".