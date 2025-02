Bologna-Milan, Leao: “Azione un po’ strana quella del primo gol”

Bologna-Milan 2-1, così Leao nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla sconfitta: "Partita difficile, secondo me non abbiamo giocato un calcio molto bello. L'avevamo preparata bene, abbiamo fatto un gol come aveva chiesto il mister. Eravamo vivi sui duelli. Poi il gol preso così presto nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà. L'azione è stata un po' strana. Secondo me era una partita nelle nostre mani e l'abbiamo sprecata".