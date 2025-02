Pagelle Bologna-Milan 2-1: Joao Felix inguardabile, Rafa Leao si salva

PAGELLE BOLOGNA-MILAN - Non è un Milan brillante, sicuramente il meno bello da vedere delle ultime giornate, che pure non avevano portato troppi punti. Però è sicuramente il più quadrato quello della prima frazione. Niente quattro attaccanti, ma tre centrocampisti. Il risultato è una partita difficile, con il Bologna che preme e il Milan che fatica a tenere palla, lasciando il controllo agli avversari. Tuttavia, si può dire che di veri pericoli, nel primo tempo, i rossoneri ne corrono giusto un paio, per un paio creati. Nonostante tutto ciò, proprio alla fine della prima frazione, arriva il gol di Rafa Leao, sempre lui. Criticatelo, ma alla fine fa sempre la differenza. Sembra un gol pesante, proprio alla fine del primo tempo. Però a inizio ripresa arriva il pareggio del Bologna, nato però da un fallo di mano clamoroso. L'ennesimo disastro arbitrale di questa partita. Un gol che cambia tutto e permette poi al Bologna anche di vincerla nel finale. Game over, addio Champions League per i rossoneri.