Panchina Milan, nome clamoroso! Si punta l’emergente in Serie A

Panchina Milan, Sergio Conceicao si gioca le sue carte molto importanti per potere sedere anche durante la prossima stagione sulla panchina del Milan. L'allenatore portoghese ha firmato un pluriennale con un'opzione presente nel contratto stesso, che potrebbe fare terminare il rapporto col club a giungo. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, Conceicao potrebbe restare al timone del Milan solo col quarto posto. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, infatti, il destino della panchina del Milan sembrerebbe essere certo. Ci sarebbe un nuovo allenatore dalla prossima stagione. Questo visto anche le voci che parlano di un probabile nuovo direttore sportivo, che potrebbe cambiare i piani per il futuro del club. Andiamo a leggere le voci e gli ultimi rumors. LE VOCI SU CONTE>>>