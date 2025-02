Milan, Maldini richiesto dai tifosi. Social scatenati. Critiche alla dirigenza

Paolo Maldini (ex direttore tecnico AC Milan). Il pensiero dei tifosi | Milan News (Getty Images)

Torino-Milan 2-1, i rossoneri cadano ancora dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League inferta dal Feyenoord. Se la Juventus dovesse vincere oggi, il quarto posto si allontanerebbe a otto punti. Una distanza che sembra praticamente incolmabile visto il momento di forma della squadra. Per molti tifosi rossoneri sui social, la colpa di tutto questo sarebbe della dirigenza attuale del Milan e di scelte che riguardano il passato che molti non hanno ancora digerito del tutto. SOCIAL SCATENATI PER MALDINI>>>