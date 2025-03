Lecce-Milan, Conceicao: senza vittoria sarà esonero. Pronto il sostituto

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', l'umore di Sergio Conceicao varia in base a quello che succede intorno a lui e al Milan. Contro il Lecce, il portoghese si gioca anche il prossimo futuro sulla panchina rossonera. Sia lui che il club si augura una vittoria per continuare insieme, sia per cercare un posto in Europa, sia per finire la stagione senza altri scossoni e intanto programmare il futuro. Una sconfitta, la quarta di fila in campionato potrebbe causare l'esonero di Conceicao . Il portoghese crede di trovarsi in una situazione mai vissuta in carriera, ma è fiducioso di potersi rialzare e rialzare il Milan.

Lecce-Milan diventa quindi decisiva, scrive la rosea. Avanti con Conceicao in caso di vittoria oppure esonero. Potrebbe sedere in panchina Tassotti, che oggi è nello staff tecnico di Oddo in Milan Futuro. Il piano potrebbe essere quello di traghettare il Milan e poi entrare nello staff di Allegri, come fatto in passato. «In allenamento tutti mi hanno dato una buona risposta. Dobbiamo allontanare questa negatività con i risultati. E per ottenere risultati dobbiamo lavorare al massimo e avere anche un po' di fortuna in più. Sono il primo che non vuole perdere. Sarei masochista a pensare di mettere in campo una squadra che non ritengo la migliore per vincere. Qui nessuno ha firmato per giocare sempre, gioca chi mi dà più garanzie. Pagano i leader domani? Il leader sono io, sono io che pago». 'La Gazzetta dello Sport' chiude riportando queste parole di Conceicao in conferenza stampa.