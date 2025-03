Ecco le probabili formazioni di Lecce-Milan: Sérgio Conceicao potrebbe proporre sorprese in tutti i reparti per la sfida del 'Via del Mare'

Fabio Barera Redattore 7 marzo 2025 (modifica il 7 marzo 2025 | 21:08)

Nella giornata di domani, sabato 8 marzo, alle ore 18:00, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce andrà in scena l'incontro tra il Lecce di Marco Giampaolo e il Milan di Sérgio Conceicao, valido per la 28^ giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri arrivano da una tripla sconfitta consecutiva contro Torino, Bologna e Lazio, che hanno di fatto allontanato la possibilità di partecipare alla prossima Champions League.