Milan, Theo Hernández: è davvero il momento di dirsi addio?

Pensare di privarsi di un giocatore così significa correre un rischio enorme. Non solo per il valore tecnico, ma anche per il carisma e la leadership che Theo ha portato e porta in campo. È uno di quei giocatori che non si nasconde mai. Sostituirlo non sarebbe semplice: trovare un terzino con la sua completezza, capace di abbinare qualità offensive e solidità difensiva, è una sfida difficile, se non impossibile.