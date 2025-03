Differenze di vedute nello sport tra America ed Europa: "Se si parla dell’esperienza americana contro quella internazionale nel mondo dello sport, allora dobbiamo dire che c’è una sorta di cultura dell’integrità dello sport, della competizione e dell’intrattenimento che porta. A livello internazionale c’è più attenzione sulla prestazione in campo, molto più ‘rudi’ su questo. Il denaro ha scoperto tutti gli sport, ecco perché la Super League ha avuto nascita. I distributor vogliono il meglio, non le squadre piccole. C’è un buon aspetto sociale sullo sport, creano la cultura della competizione. Sapere che le squadre piccole possono battere quelle grandi è fantastico. Come possiamo aiutare questo? Come possiamo rendere le leghe più efficienti per garantire questo? La mentalità europea non per forza si può portare in America, ma gli investitori come noi possono portare lo sport ad essere sempre più globale. L’esempio perfetto dell’evoluzione? Il Liverpool con Fenway".