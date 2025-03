Lecce-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"Mi aspetto una gara difficile ma da vincere", le parole di Mister Conceição in conferenza. "È la ricetta per uscire da questo momento. Come squadra dobbiamo fare molto di più: serve crederci e dimostrarlo in campo. Da quando sono arrivato abbiamo sempre giocato gare fondamentali, guardiamo al Lecce e basta; la Coppa Italia è importante, ma non ora. Noi, squadra e dirigenza, abbiamo avuto una settimana buona e pulita, sono contento del lavoro del gruppo. I giocatori sono coinvolti, la squadra è quasi al completo con il ritorno anche di Florenzi. La voglia non deve mai mancare, poi io prendo le mie decisioni scegliendo la formazione migliore".

QUI LECCE — I giallorossi si presentano a questa sfida dopo una serie di risultati contrastanti, con due sconfitte di misura maturate in casa con l'Udinese e a Firenze contro la Fiorentina. In generale i giallorossi vengono da un febbraio senza gol segnati, con le ultime marcature che risalgono al 3-1 ottenuto a Parma il 31 gennaio; più lungo il digiuno di reti interne, dalla rete di Tete Morente a dicembre con la Lazio. La squadra salentina cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa per ottenere un risultato positivo contro il Milan, consapevole che ogni punto è fondamentale per l'obiettivo salvezza. Giampaolo ha confermato il pieno recupero di Helgason e Krstović, a disposizione anche Banda. Coulibaly e Ramadani si contendono una maglia da titolare a centrocampo, con il lungodegente Marchwinski come solo assente per infortunio. Contrariamente al solo Musah in casa rossonera, sono ben tre i diffidati giallorossi: Rafia, Ramadani e Pierotti.

"I conti a casa del Milan non li vado a fare. Io preparo la partita riflettendo sull'avversaria del momento, senza valutare dinamiche interne e probabili scelte: abbiamo il dovere di prepararla in funzione alla squadra che ha giocato contro la Lazio, che ha fatto gol in 10 contro 11", ha detto Marco Giampaolo alla vigilia. "Affrontiamo una squadra di valore assoluto dal punto di vista tecnico, che ha dimostrato di potere vincere con tutti ma anche di cadere in qualche inciampo. Nelle ultime due partite non ci è mancata garra, abbiamo incontrato delle difficoltà date dalle qualità degli avversari. Dobbiamo tirare fuori il massimo da quelle che sono le nostre peculiarità".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22V, 13N); tra le squadre affrontate almeno 30 volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (97%) i rossoneri vantano una percentuale di match senza sconfitte più alta che contro i salentini (95%). Nelle ultime due sfide in Salento sono arrivati due pareggi, in entrambi i casi per 2-2.

In casa dei salentini i rossoneri hanno vinto l'unica partita della loro storia nel massimo campionato dopo essere andati in svantaggio di tre reti: da 3-0 a 3-4 il 23 ottobre 2011 (tripletta di Boateng e gol di Yepes nella ripresa, dopo le reti giallorosse siglate tutte nel primo tempo da Giacomazzi, Oddo e Grossmüller).

Il Milan è la squadra con cui Ante Rebić ha giocato più partite (100) e segnato più gol (27) in carriera nei maggiori cinque campionati europei. Contro i rossoneri ha registrato una vittoria e una sconfitta (nel match d'andata di questo campionato) in due precedenti di Serie A, senza partecipare ad alcuna marcatura.

Dal suo esordio in Serie A in Empoli-Milan, nessun rossonero ha completato più dribbling (10, come Rafael Leão), subito più falli nell'ultimo terzo di campo (tre) e tentato più conclusioni (15) rispetto a João Félix in campionato. Inoltre, esclusi i difensori, tra i rossoneri solo Youssouf Fofana (15) ha recuperato più possessi del portoghese nel periodo nel torneo (14, al pari di Musah e Reijnders, ma essendo quello con il minor minutaggio tra i tre – 356').

DOVE GUARDARE LECCE-MILAN

In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — La sfida del Via del Mare è stata affidata all'esperienza di Daniele Doveri, alla designazione numero 240 in Serie A di cui 31 con i rossoneri: l'ultima nostra partita arbitrata dal fischietto di Volterra (ma della sezione di Roma 1) risaliva a Milan-Napoli 1-0 della scorsa stagione. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Di Gioia e Di Monte, il quarto ufficiale Massimi, il VAR Chiffi e l'AVAR Marini.

Cagliari-Genoa 1-1 ha aperto, venerdì 7 marzo, la 28ª giornata di Serie A. Il programma di sabato 8 prevede, oltre a Lecce-Milan alle 18.00, due sfide alle 15.00 (Como-Venezia e Parma-Torino) e Inter-Monza alle 20.45. Domenica 9 toccherà a Hellas Verona-Bologna (12.30), Napoli-Fiorentina (15.00), Empoli-Roma (18.00) e Juventus-Atalanta (20.45). Chiusura di giornata lunedì 10, con Lazio-Udinese alle 20.45.

La classifica: Inter 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43; Milan 41; Udinese 39; Torino 34; Genoa* 32; Como 28; Hellas Verona e Cagliari* 26; Lecce 25; Parma 23; Empoli 22; Venezia 18; Monza 14.