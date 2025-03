Lecce-Milan, probabili formazioni: pronto un esordio. Due big in panchina

Lecce-Milan, partita valida per la 28^ giornata della Serie A 2024-25. Gara in programma questa sera alle ore 18:00. I rossoneri arrivano da noni in campionato con il quarto posto ormai distante ben 11 punti e quindi difficilmente raggiungibile. Il Diavolo dovrà comunque cercare di dare il massimo per chiudere al meglio la stagione e cercare un posto in Europa in vista della prossima stagione. La squadra di Sergio Conceicao arriva da tre ko di fila: tre 2-1 contro Torino, Bologna e Lazio. Il tecnico portoghese potrebbe dire addio senza una vittoria al 'Via del Mare'. Ecco le probabili formazioni di Lecce-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. QUALCHE CAMBIO>>>