Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 18:00, si disputerà a 'Via del Mare' la sfida Lecce-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.