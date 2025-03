Milan, è il momento di Bondo. Ecco cosa potrebbe dare ai rossoneri

Milan, Bondo: finalmente arriva la sua occasione! Ecco quanto e cosa può dare

Bondo potrebbe essere molto importante in questa parte finale della stagione: un esempio facile arriva proprio dalla partita di oggi. Con il suo impegno Fofana dovrebbe riposare con in campo un giocatore che può sostituire il suo impatto fisico e atletico. In futuro potrebbe anche fare riposare Reijnders cambiando magari modo di giocare. Anche a livello tattico Bondo potrebbe essere determinante: in altri frangenti il francese potrebbe giocare insieme a Musah per pressare al massimo gli avversari quando sono in possesso palla. Una caratteristica di Conceicao che è mancata tantissimo in questa stagione ai rossoneri. Bondo, infatti, potrebbe dare al Milan corsa, spirito e fisicità importante al centro del campo. Inoltre il francese ha anche doti importanti per potere costruire dal basso, magari aiutato da Pulisic e Reijnders. Con il tempo Bondo potrebbe diventare centrale per il Milan. Vedremo se Sergio Conceicao lo sfrutterà anche nel resto della stagione, magari cambiando struttura del centrocampo: non più 2 mediani e un trequartista, ma magari tre centrocampisti a supporto del tridente. Sarà il tempo a dircelo. Warren Bondo è pronto per fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Milan. LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, probabili formazioni: pronto un esordio. Due big in panchina>>>