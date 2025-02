Milan, Zeroli è uno dei giovani talenti più importanti del settore giovanile rossonero. Durante la scorsa stagione, il centrocampista è stato il protagonista della cavalcata della Primavera guidata da Ignazio Abate in Youth League, in cui il Diavolo ha perso solo in finale. Zeroli è stato decisivo specialmente dal dischetto: il capitano delle giovanili rossonero è stato freddissimo in molte circostanze. Con il Milan Futuro, Zeroli ha trovato spazio anche in Serie C, ma con i tanti infortuni della prima squadra, Kevin è stato spesso convocato da Fonseca prima e Conceicao poi senza giocare molto. Per il centrocampista c'è stata quindi una mancanza di continuità e di minuti in campo. Per questo è stato prestato al Monza in prestito secco, con Bondo che ha fatto la strada inversa. Quale impatto sta avendo Zeroli con la Serie A? Andiamo a vedere i numeri e le statistiche.