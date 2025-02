Panchina Milan, Conte: rumors che sono di nuovo molto caldi. In caso di addio al Napoli potrebbe arrivare in rossonero? Ecco le ultime

Panchina Milan, i rossoneri potrebbero cambiare guida tecnica nella prossima stagione e tutto dovrebbe dipendere solamente dai risultati in Serie A. Secondo Calciomercato.com, se il Milan si dovesse qualificare alla prossima Champions League, Sergio Conceicaosarebbe confermato anche per la prossima stagione. Per questo è fondamentale per il portoghese vincere sia questa sera contro il Bologna, sia domenica contro la Lazio. Missione che si presenta difficile ma non impossibile, le chances restano alte.