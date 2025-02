Milan, fiducia la parola chiave! Conceicao vuole il cambio di passo da…

Ultimo treno per la Champions. Così apre 'La Gazzetta dello Sport' nella sua presentazione della sfida Bologna-Milan, valida per il recupero della 9^ giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri devono solo vincere per tornare a cinque punti di distanza dalla Juventus quarta in classifica. Nonostante il fallimento europeo contro il Feyenoord e la brutta sconfitta contro il Torino, la società, si legge, avrebbe ribadito a Conceicao la propria fiducia almeno sul presente. Ma fiducia è la parola chiave anche per l’allenatore nei confronti della squadra. Sergio avrebbe voluto confermare la propria stima nei colloqui privati con alcuni dei giocatori che stanno rendendo meno, come ad esempio Maignan.