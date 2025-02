Milan, senti Zeroli: “Ora sono al Monza, ma i rossoneri sono la mia famiglia”

Kevin Zeroli, giocatore del Milan ma in prestito al Monza, ha parlato del suo trasferimento nella squadra di Alessandro Nesta

Kevin Zeroli , giovane centrocampista del Milan ma in prestito al Monza , ha parlato a margine del 20° Torneo Amici dei Bambini, spiegando il motivo che lo hanno portato a trasferirsi nella squadra attualmente allenata da Alessandro Nesta . Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul trasferimento al Monza: "Andare a Monza è stata una scelta per trovare spazio e giocare in Serie A ma il Milan resta la mia famiglia. Alessandro Nesta è un allenatore molto bravo che sa preparare bene le partite. Ai giovani dico sempre di apprendere dai più esperti, di ascoltare i consigli come faccio io. Mi sto trovando bene nel mio nuovo club".