Probabili formazioni Torino-Milan: fiducia totale a Theo, out due big dal 1′

Nella giornata di sabato 22 febbraio , alle ore 18:00 , lo stadio 'Olimpico Grande Torino' di Torino sarà teatro del match tra il Torino di Paolo Vanoli e il Milan di Sérgio Conceicao , valido per la 27^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri arrivano dal pesantissimo pareggio contro il Feyenoord, che li ha condannati a lasciare la Champions League 2024/2025 anzitempo. E a questo punto è necessario fare bene in campionato per arrivare tra le prime quattro, o almeno provarci.

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre qualche cambio sulla fascia destra come riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, spazio ad Alex Jimenez a destra (a posto dell'acciaccato Kyle Walker) e Theo Hernandez a sinistra, a sorpresa dopo il rosso con il Feyenoord. Al centro agiranno Fikayo Tomori, rientrato dalla squalifica, e Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders mentre sulla trequarti dovrebbero esserci Yunus Musah e Rafael Leao di fianco a Joao Felix. In attacco, infine, ci sarà Santiago Gimenez mentre sarà in panchina Christian Pulisic.