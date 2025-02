Milan, Pulisic: “Il calcio non è il mio unico scopo. Non sono cattivo, ma …”

"Penso che questa sia la cosa più importante per me. Accolgo questi momenti. È stato bello guardare quell'episodio del documentario e riguardarlo. È stato bello da vedere. Ho avuto delle esperienze davvero interessanti, e questa era una novità. Essere in quel ruolo da cattivo è una cosa nuova per me. È stato così divertente, ma, come ho detto, mi piace competere, quindi portate avanti tutto quello che avete per me".

"Le persone possono imparare qualcosa su di me se ..." — Sui cambiamento nel tempo: "Penso che con il tempo, e anche con l'esperienza, sia decisamente diventato più facile in molti modi. Ora ci sono abituato. Non mi metto più così tanta pressione. Non mi pesa o non mi fa sentire come se fosse un fardello che devo avere perché sono quello che sono nel mondo del calcio. Non sento di dover portare un peso per mostrare alla gente che devo essere sempre in un certo modo. Non lo sento davvero. Sono abbastanza, abbastanza calmo. Sono abbastanza contento di dove sono e di dove sono arrivato nella vita".

"Spero solo che le persone possano guardarmi e dire 'OK, questo tizio sta attraversando cose simili a quelle che sto attraversando io', che sia su una scala diversa o in un luogo diverso o con un lavoro diverso. Voglio che dicano 'Sta attraversando le stesse battaglie che stanno affrontando molte persone là fuori'. Spero di poter mostrare i miei modi per superarlo, il mio sistema di supporto, le persone nella mia vita che contano per me e come mi hanno aiutato a superarlo. Non l'ho fatto da solo. Se le persone riescono a vedere questo - e lo dico a tutte le persone là fuori che sono simili a me in modo più introverso - se vedono come affronto le cose e come conduco la mia vita, forse impareranno qualcosa in più su di me."

Milan, Pulisic: "Se non fossi stato un calciatore ..." — Su cosa avrebbe fatto se non fosse stato un calciatore: "Ci ho pensato, di sicuro. A volte, mi chiedo come sarebbe la mia vita se non avessi intrapreso questa strada, se non mi fossi trasferito in Europa così giovane per inseguire questo mio sogno. Ma poi mi sento estremamente fortunato a essere nella posizione in cui sono, per quanto non ami quella roba. Non amo scattare foto con persone a caso. Voglio solo fare i fatti miei quando sono in pubblico, proprio come fa la maggior parte delle persone. Anche con quello, però, non lo cambierei con niente al mondo".

"Sono estremamente grato. Se questo è il primo problema che ho, me la cavo bene. Sono fortunato. Ma sì, ci penso, e penso che ci siano molte persone là fuori che sono simili a me, o sono nella mia stessa situazione, e non sono esattamente le persone più estroverse che vogliono essere viste tutto il tempo. Penso, davvero, che sia semplicemente quello che sono."

"Al Borussia Dortmund l'anno peggiore della mia vita ..." — Sul passaggio al Borussia Dortmund: "È stato l'anno peggiore della mia vita. Trasferirmi in Europa a 15 anni, lasciare tutto alle spalle e passare attraverso quello che ho passato, è stato orribile. È stata davvero dura all'inizio. Dovevo solo vedere la fine e decidere se dove volevo andare nella vita valesse davvero quello che stavo passando in quel momento. Mi sono sempre detto che lo era, quindi lo avrei visto e basta. Ho solo detto, 'Continuerò ad andare.'"

Se si sente un calciatore di livello mondiale: "Probabilmente sorprenderebbe la gente quanto poco mi interessi di questo genere di cose. A dire il vero. Ciò che conta per me sono i miei allenatori e i miei compagni di squadra e poi le persone che tengo vicine nella mia vita. Per me, non c'è nessun altro che cerco di accontentare con il modo in cui gioco o il modo in cui vivo la mia vita. Quindi, per me, non mi interessa cosa la gente ha da dire del mio passato o altro, o come pensano che io stia giocando. È solo che per me non è importante. Ciò che è importante è ciò che mi riguarda direttamente e come posso migliorare me stesso. Le opinioni di persone a caso online? Non saranno mai importanti per me."

Milan, Pulisic: "Vorrei ispirare le persone, anche se il calcio non è il mio unico scopo nella vita" — Sull'importanza del calcio nella sua vita: "Non credo che il calcio sia il mio principale - penso che sia parte del mio scopo nella vita, ma non il mio unico scopo nella vita. Penso che quando lo guardi da questa prospettiva e, naturalmente, è facile dirlo quando le cose vanno bene, ma non è che tutta la mia vita sia migliore ora solo perché sto giocando meglio. Non va sempre di pari passo in questo modo, ma rende le cose più facili. Tutti quelli che sono fuori penseranno che le cose vanno bene perché stai segnando o vincendo, ma non è sempre così. Ho ancora i miei momenti difficili, anche adesso, che sto attraversando".

"Solo perché sto segnando di più, pensano che tutto vada bene. Ma è pur sempre la vita. Tutti combattono, ma io sono estremamente a mio agio, soprattutto con la mia fede, con dove sono ora. Spero solo che alcune persone possano vedere tutto questo e immedesimarsi in me e in come sono. Forse posso anche ispirare alcune persone. È questo l'obiettivo di tutto questo, giusto?". LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez al bivio: ecco le due plausibili opzioni per il futuro. E il rinnovo ...