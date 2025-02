L’ex calciatore: “Walker dovrebbe essere il capitano del Milan. Maignan …”

Milan, l'ex calciatore spiazza tutti sul capitano: "Voto Walker. Nessun altro può andare bene"

"Spero che Kyle Walker si faccia avanti per essere il ragazzo giusto per la fascia di capitano. Ho detto che se avessero dato la fascia a Kyle Walker in questo momento, sarei stato d'accordo perché non c'è davvero nessuno in quello spogliatoio. So che Mike Maignan l'ha indossata, ma non c'è nessuno lì che considero come se fosse il ragazzo giusto. È il ragazzo su cui mi appoggio sempre". LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic esplode sui social: “Bugie inaccettabili”. E sulla richiesta di cessione … >>>