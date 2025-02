Calciomercato Milan, già definito il futuro di Walker e Sottil

Il Milan, nell'ultimo calciomercato invernale, ha preso Kyle Walker e Riccardo Sottil in prestito con diritto di riscatto. Resteranno o no?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato, ha ricordato come i rossoneri - nella finestra invernale - abbiano prelevato due giocatori con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per loro, tra qualche mese, il club dovrà prendere una decisione sulla loro conferma o meno in rosa.