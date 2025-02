Milan, tensione tra Conceicao e due giocatori rossoneri: i retroscena

Pulisic, in base a quanto risulterebbe a 'Repubblica', avrebbe avuto un duro faccia a faccia con Conceicao a Zagabria , in occasione della sconfitta per 2-1 sul campo della Dinamo nell'ultima giornata della Fase Campionato dell'attuale edizione della Champions League .

La richiesta di Pulisic, il mancato feeling con Fofana

Un alterco che avrebbe indotto il numero 11 rossonero a chiedere la cessione al club, dando un aut aut: o lui o Conceicao al Milan nella stagione 2025-2026. Anche Youssouf Fofana non avrebbe legato particolarmente con il tecnico lusitano, che, stando alla ricostruzione di 'Repubblica', non stimerebbe molto il centrocampista francese classe 1999. Sarebbe (anche) per questo motivo che contro il Feyenoord martedì lo ha spedito in panchina. LEGGI ANCHE: Milan, in estate via Theo Hernández: spunta una pretendente in Serie A >>>