Milan, in estate via Theo Hernández: spunta una pretendente in Serie A

Martedì sera, a 'San Siro', il Milan di Sérgio Conceição è stato eliminato ai playoff di Champions League dal Feyenoord: sulla partita, terminata 1-1, ha pesato non poco l'espulsione per doppia ammonizione (la seconda per simulazione) di Theo Hernández. Il terzino sinistro francese, artefice fin qui di una brutta stagione, ha così posto la classica 'ciliegina sulla torta' di un'annata da buttare. E che potrebbe anche diventare, con tutta probabilità, la sua ultima in maglia rossonera. PROSSIMA SCHEDA