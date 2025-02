La gestione dei giovani

E infine la gestione dei giovani tra Prima Squadra, Milan Futuro e Milan Primavera. Il progetto under 23 serve proprio per fare cresce al massimo i talenti di un club, ma il Milan sembra non averlo capito o comunque non ci sta riuscendo. Camarda, Zeroli, Liberali erano i tre top talenti di questa squadra con Jimenez. Eppure se lo spagnolo ha fatto il salto in Prima definitivo, gli altri tre sono stati sballottati a destra e a sinistra in tutta la stagione, non trovando per nulla continuità. Insostenibile per tutti, poi, non essere a conoscenza di quali giocatori avere a disposizione di un partita fino alla vigilia, come detto dallo stesso Bonera ieri su Camarda. La continuità sta mancando a questo progetto, basta vedere la grafica sui top scorer stagionali del Milan Futuro.